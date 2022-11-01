夏宇童後悔過去過度寵溺男友。（TVBS提供）

阿松經營副業有成。（TVBS提供）

TVBS《11點熱吵店》日前邀請到何妤玟、劉雨柔、夏宇童、敖犬及阿松，大談人生當中靠著第六感，決定賭上一把的故事；敖犬回憶年輕時曾喜歡上一個女孩，約會幾次後才發現名花有主，對方男友不但是地方大哥，敖犬還被載去河堤，當下絕望以為會遭逢不測，幸好最後時刻好友出手相救讓他脫困，超轉折劇情讓他想起來餘悸有存。

夏宇童則分享，某任男友熱愛繪畫，卻因沒機會就讀美術學校，心中對此抱有遺憾，夏宇童將一切看在眼裡也感到非常心疼，認為不該就這樣斷送男友的繪畫之路，更肖想搞不好以後會成為「台灣版奈良美智」，決定幫男友付學費、材料費，還為他準備了一間畫室。沒想到男友在某次聚會後喝醉，在夏宇童朋友的沙發及精品包上「即興創作」，清醒後更自我感覺良好認為，「有了這神來一筆後精品包反而會增值」，夏宇童不但為此慘賠十萬塊，更在聽到這番話後瞬間清醒，認為平時就是太過縱容男友，主持人沈玉琳聽了直呼：「你感情路這輩子只賭對孫協志」。

阿松經營副業有成，分店一家家開，回憶創業初期，阿松輾轉得知合夥人曾是欠債千萬、沉迷賭博的小混混，但後來洗心革面，更完成父親遺願，戒掉檳榔壞習慣，阿松認為，「他已重新做人，為什麼不能夠幫他一下？」馬上決定合作。