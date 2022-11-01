首爾梨泰院慘案今天(1)宣布再添1死，死亡人數來到156人，這場年度慶典挺過疫情首度舉行，10萬名前來朝聖的民眾，很大比例都是年輕人。一名罹難者的母親回憶道，女兒生前曾表示器捐意願，如今卻因整個人被擠到臟器變形，無法完成遺願。

根據韓媒《國民日報》報導，27歲朴女是這起悲劇下的亡者之一，今年剛進入木浦市某間護校就讀，立志成為一名護理師。其母透露，29日晚上她和大學同學相約慶祝萬聖節，推擠發生時，人正在漢密爾頓酒店旁的巷弄裡，硬生生地被壓在最下層承受極大壓力，當場昏迷。

獲救後，醫護人員隨即幫她做CPR搶救，接著送往首爾國立大學醫院。朴母趕到現場，看著病床上的女兒接受插管和呼吸器治療，心都碎了。

得知隨時都要做好準備，她提到女兒生前曾表示想要器捐。然而，由於朴女遭受強壓導致內臟器官嚴重變形，不符合捐贈標準，醫生一句「不可能」讓她幾乎崩潰。最後於30日下午5點30分，被宣告死亡。

死者弟弟悲痛表示，「她是個善良的姐姐，離開我們去了另一個更美好的世界…我會努力工作，幫她照顧媽媽。」