民進黨屏東市長候選人李清聖（左）公布夫妻財產，呼籲對手周佳琪也一同跟進。（林和生攝）

屏東市長藍綠選將攻防激烈，國民黨周佳琪陣營1日由曾經擔任對手李清聖司機的男子鄒新忠出面，批評李任職民進黨屏東縣黨部主委期間，兼差做老鼠會上線，並涉嫌收取黨職人員薪水當基金，炮火猛烈想一次摧毀清廉人設；李則回擊，所言子虛烏有，已經提告，話鋒一轉要求周佳琪一同公布財產。

鄒新忠目前擔任國民黨屏東市長候選人周佳琪陣營小市民後援會會長，他直接批判李清聖說，李擔任議員與屏東縣黨部主委時期，一邊任公職，一邊做便當生意；當黨部主委，卻兼差做老鼠會的上線，並涉嫌收取黨職人員薪水當基金。在屏東市擔任公職，卻根本不住在屏東市，鄒新忠痛斥李清聖根本配不上清廉二字，他要揭穿李清聖的真面目。

更強調自己曾經擔任李清聖6年司機，從議員到黨部主委時期。他說，當初離開是因為黨部不讓他有合理的休假探望孫兒，所以才離開的。今天站出來，是因為看不慣李清聖選舉只會抹黑別人，感覺他好像是聖人，其實他從政以來，故事一堆，請他要批別人之前，應該先看看自己曾經做過什麼事情。

李清聖對此則批判周佳琪所謂的「直球對決」，就是找高度爭議的人行兇，並躲在後援會背後進行抹黑，他說，相關言論已經提告加重誹謗及意圖使人不當選。

李清聖也特地公布夫妻財產，強調公開透明，不怕監督，也呼籲國民黨候選人周佳琪比照辦理，這樣才是屏東市民最想看的直球對決，而非假借後援會及找有爭議的民眾抹黑，歹戲拖棚。

李清聖拿出擔任國小總務主任妻子的公職人員財產申報表，顯示夫婦名下3筆土地與建物合計價金1828萬元、現金5萬元、存款228萬元、有價證券1364萬元、保險等其他財產1081萬元，但也有債務1964萬元。另在高雄湖內有8筆伯大尼之家託管土地(原登記在國策顧問楊四海名下，楊四海過世後改登記在他名下)。李清聖說，債務有一大部分是貸款購買房屋。

另外，李清聖也簽署「選舉不買票、當選不A錢、工程不拿回扣、人事不收紅包」等「廉政公約」，並向市民承諾：「當選做滿四年，落選不遷戶口」，以嘲諷周佳琪在屏南立委落選後，遷戶口到屏東市選市長。

李清聖呼籲周佳琪也能簽署廉政公約，他也會邀請其他公職候選人共襄盛舉。