台東縣長候選人饒慶鈴，今天發表「綻放台東藍」形象歌曲MV。（莊哲權攝）

台東縣長候選人饒慶鈴，今天發表「綻放台東藍」形象歌曲MV。（莊哲權攝）

爭取連任的台東縣長候選人饒慶鈴，1日發表「綻放台東藍」形象歌曲MV，這首洗腦神曲是由知名音樂人陳國華特地為台東量身定做，歌詞中敘述台東的美好，搭配優美旋律，讓人朗朗上口，饒慶鈴本人也參與「獻聲」，陳國華直誇：「真的唱得蠻好的」。

「台東是上天的禮物，台東是我們的珍珠，用一生的力量來守護，我們會是世上最幸福。」，「綻放台東藍」形象歌曲由知名音樂製作人陳國華，專門為台東填詞、譜曲、製作，歌詞介紹台東山海美景、特產，饒慶鈴也參與錄音，許多人也對饒的歌喉驚艷。

饒慶鈴說，她一開始聽到這首歌是朋友傳給她的，她一聽就深深被感動了，於是聯絡陳國華獲得授權，希望有機會把這首歌介紹給更多人，讓更多人認識台東這塊上天給的禮物。

陳國華說，他在網路上發表這首歌時，歌名是「珍珠」，歌詞中介紹許多台東的景點，這些景點都是會讓人發出「哇」的讚嘆，台東真的大家一起守護的真珠，感謝台東讓他有這麼好的靈感。

陳國華說，他寫到了好歌就會哭。這首歌剛完成時，他的太太問他為什麼最近經常哭？其實就是來自於這首歌的感動。歌曲的第1句話就是「你有多久沒有來到這裡？」，確實，許多朋友看了MV之後，都渴望來台東。

許多人好奇，饒慶鈴的歌藝如何？到底唱了哪幾句？陳國華笑說，縣長很認真的，從頭到尾都有唱，真的唱得蠻好的。饒慶鈴笑說，這就是金牌製作人的功力，這應該是她這輩子目前唱得最高的1句。