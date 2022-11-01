位於台中市西屯區的中央公園是民眾假日休憩好場所，為提供旅客更完善的服務，台中市府建設局日前推動遊客中心優化工程，在館內打造航空相關展覽、沉浸式體驗空間等，目前工程進度已達81.6％，預計明年初開幕，建設局1日提前開放部分設施供民眾使用。

建設局長陳大田表示，西屯區過去有水湳機場，為呈現在地歷史特色與相關故事，中央公園的遊客服務中心以航空主題規畫，展間內採用多種新穎的多媒體科技，藉以重現水湳機場過去點滴，未來民眾不必出國，就可感受到出國的氛圍。

包括航廈大廳、播音情境、出境報到櫃台等機場具備的特色，都一一呈現在遊客中心的各個角落，陳大田說，每一處都是打卡景點，也可以提供民眾更舒適的休憩環境，館內並提供旅遊諮詢服務與沉浸式空間體驗、航空相關展覽等，1日開始先開放志工資源、園區導覽及充電、休息、輪椅借用等服務，藉以滿足遊客休憩的基礎需求。

建設局強調，中央公園遊客中心預計明年初完成第二階段，未來開放的空間包括水湳機場典藏驛站、實體模型飛機展覽、實體機艙體驗區及智慧影音科技體驗、互動體驗設施等，正式開幕後將舉辦系列特展與活動，帶領民眾深入了解中央公園、水湳經貿園區的發展。