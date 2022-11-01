中市謝女指控丈夫詹男與張女外遇，5度到汽車旅館過夜，她還在丈夫內褲找到張留的長髮，因精神重創而離婚，控告張侵害配偶權，求償精神撫慰金；張女抗辯，因疫情才約在汽旅討論公事，並無姦情。法官以當時未全面封鎖公共場所，談公事可上班時間到公開場所，不必孤男寡女到汽旅共處至凌晨，已逾越男女交往分際，判張賠償30萬元，可上訴。

謝女控訴，她在1999年與詹男結婚，張女明知詹是有婦之夫，在2021年9月至10月期間，兩人前後5次各到中市4家汽車旅館過夜，有時是2天2夜、2天1夜或晚間入住、凌晨離開，張甚至將長髮遺留在丈夫的內褲，她因此精神遭受重大創傷，與丈夫離婚，她以張侵害配偶權，提告求償100萬元，也要求毛髮做DNA鑑定。

謝女找徵信社拍到兩人進出汽旅照片，張女與詹男均表示，兩人僅談公事，未同房過夜。張女說，兩人因生意往來互留電話，詹自大陸回台經營生分解環保工廠，向她詢問台北市場，她才來台中，因疫情不便約在麥當勞或超市談，才約在汽旅，且謝女找來徵信社時，她衣著整齊，在得知謝女要離婚、提告，就退出討論案了。

詹男指稱，他進汽旅有時是晚間11時、12時進去、談到凌晨2、3時離開，他都回到車子等到早上，再去房間找張女，兩人除談公事，還去原料工廠、漁港買魚。

法官認定，詹、張兩人共處汽旅到凌晨2、3時，已逾男女交往分際，談公事可在上班時間到公開場合，不必孤男寡女在汽旅談到凌晨3、4時，且2021年9月、10月疫情期間，台灣並未全面封鎖公共場合，兩人還可同進出汽旅、工廠及漁港。

至於長髮，法官認為，謝女並無可憑信性證據，證明該頭髮是從詹男內褲採得，且未超越孤男寡女共處汽旅至凌晨等事實，無鑑定必要，並認定張女侵害配偶權，判賠30萬元。