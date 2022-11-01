74歲「綜藝大姐大」張小燕（小燕姐）在演藝圈多年，曾六次奪得電視金鐘獎，並獲得終身成就獎，在演藝圈內相當有份量，對提攜後輩也不遺餘力，旗下藝人陳大天就透露張小燕很照顧後輩，他和張小燕以師徒相稱，過去家中欠債，張小燕拿出兩百萬幫忙，讓他直呼「遇到貴人」。

藝人陳大天因模仿才能被張小燕賞識，並簽到張小燕旗下，日前他上綜藝節目《小姐不熙娣》談起與張小燕的故事，陳大天尊稱對方是「God Mother（神仙教母）」，並提及張小燕不止是伯樂，也是很照顧他的人，在生命中相當重要，直呼「我覺得我上輩子有燒香」，並分享家裡經濟狀況不是很好，雖然金額沒有到非常巨大，但也會讓他有壓迫感，沒想到張小燕得知此事後直接幫他還了一半的債務，出手就幫陳大天還了兩百多萬，連小S都嚇到，陳大天坦言當時「嚇壞了」。

面對這樣出手相挺，陳大天也納悶自己「憑什麼」可以獲得這樣的幫助，張小燕當時只講一句話，「她認為我一定還得完，她就是很信任我」，最後陳大天花了5、6年的時間將家裡的債務，跟借張小燕的債務全部還清，現在也開始慢慢的存到錢，還可以買房子，讓陳大天感嘆「真的是遇到貴人」。

陳大天透露張小燕幫忙還債。（來源／小姐不熙娣 youtube）

小S聽到金額都嚇到。（圖／翻攝小姐不熙娣 youtube）

他謙虛認為「我一直不覺得自己有多麼厲害，一開始年輕的時候，大家會覺得很會模仿什麼，但事實上加入這個圈子之後，就知道厲害的人太多了，所以自己真的是完全就是靠貴人一路扶持到了現在」。