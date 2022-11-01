葉蟎危害作物種類繁多，尤其葉蟎對化學防治藥劑極易產生抗藥性，加上具強環境適應力的特性，全球對於葉蟎的防治傷透腦筋，農委會藥毒所歷經18年努力，成功開發防治葉蟎類的新型微生物製劑-發光光桿菌，預計明年首支產品將上市。

葉蟎防治上，目前有19種藥劑可供農民選擇， 不過農民仍常抱怨藥劑效果不佳，主要因素就是抗藥性；環境友善植物保護資材大多會採用窄域油、礦物油、柑橘精油、石灰硫磺、天敵生物如植綏蟎(捕植蟎)、 草蛉或小黑花椿象等來防治葉螨，但效果與推廣仍有不少瓶頸。

農委會藥毒所今(1)日召開「18年磨一劍 國內首件微生物殺蟎劑(防治紅蜘蛛) 藥毒所技術授權環境友善植物保護資材-發光光桿菌」記者會。

藥毒所資材研發組研究員兼組長謝奉家表示， 世界上公認不易防治作物害蟎為神澤氏葉蟎（俗稱紅蜘蛛）與二點葉蟎（俗稱白蜘蛛），危害作物種類繁多，造成蔬菜、果樹、花卉及雜作受害嚴重，且世代短、繁殖迅速，在防治葉蟎上，除了化學農藥外，目前仍缺乏環境友善植物保護資材，尤其是防治葉蟎的微生物製劑產品。

謝奉家指出，經過18年的研究，藥毒所成功開發防治葉蟎類的新型微生物製劑-「發光光桿菌」，發光光桿菌為昆蟲病原線蟲-異小桿線蟲的共生細菌，田間實測發現對葉蟎防治效果相當好，一來對哺乳動物等無害，另一方面不會出現抗藥性，目前已經技轉，預計明年首支產品將上市。

至於光桿菌殺蟎的原理是什麼？謝奉家說，殺蟎方法可以用知名故事「木馬屠城記」來形容，昆蟲病原線蟲就是特洛伊城木馬，而潛藏在裡頭的士兵則是線蟲體內的光桿菌，光桿菌會破壞昆蟲腸道組織，對蟎同樣有效，目前全世界還沒有其他能同時殺蟲與抗菌的微生物製劑上市，這樣的成果很令人滿意。