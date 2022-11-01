日前衛福部長薛瑞元、指揮中心指揮官王必勝、發言人莊人祥，與民進黨台北市長候選人陳時中見面，國民黨立委洪孟楷質詢時詢問，行政官員前往候選人競選總部有無違法行政中立；行政院長蘇貞昌強調，此事事前事後都沒報告，政務官不用公部門資源支持自己政黨，這個是民主正常程序。

行政院長蘇貞昌1日列席立法院施政報告並備質詢，洪孟楷表示，薛瑞元27日晚間與王必勝、莊人祥前往陳時中競選總部，遭質疑行政不公，是否認同政務官應保持行政中立？若政務官前往候選人競總，是否違反行政中立？蘇貞昌表示，這要看是哪種官員， 政務官支持自己政黨候選人，是民主政治的正軌。

洪孟楷追問，薛瑞元帶王必勝與衛福部相關官員，前往陳時中競總事前、事後有無收到報告？蘇貞昌坦言沒有，強調政務官員除非用公務資源，如果不是，政務官為自己政黨提名候選人給予支持，就像他到處助選，是民主正常程序，也是民主政治常態。

此外，高端公司補件疫苗保護效益報告，但結果恐選後才會公布。洪孟楷表示，若報告出來效果不好被廢止緊急使用授權，蘇貞昌有無考慮改打國際認證疫苗？對此，蘇貞昌直言沒有，這是假設性問題，高端能否通過、合格或效果好不好都是科學問題，政府會謹慎審查。