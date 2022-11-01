高雄市高雄國際青年商會近日舉辦「從心出發！需要善良與溫暖的你／妳一同守護獨居老人與偏鄉兒童」活動。（柯宗緯翻攝）

高雄市高雄國際青年商會近日舉辦「從心出發！需要善良與溫暖的你／妳一同守護獨居老人與偏鄉兒童」活動。（柯宗緯翻攝）

高雄市高雄國際青年商會近日舉辦「從心出發！需要善良與溫暖的你／妳一同守護獨居老人與偏鄉兒童」活動。（柯宗緯翻攝）

高雄市高雄國際青年商會近日舉辦「從心出發！需要善良與溫暖的你／妳一同守護獨居老人與偏鄉兒童」活動，結合民間企業、社會人士及商會夥伴們的愛心，協助遠居偏僻山區的獨居老人與偏鄉兒童發送物資箱。

10月30日在高雄市高雄國際青年商會第65屆會長胡芮豪的帶領下，本於「凝聚團隊共識，攜手創造價值」之年度目標，舉辦「從心出發！需要善良與溫暖的你／妳一同守護獨居老人與偏鄉兒童」活動。

胡芮豪指出，近年受新冠肺炎疫情肆虐，致使遠居偏鄉的民眾物資、補給品嚴重不足，高雄國際青年商會一直以來都致力於公益活動，因此在獲悉山區居民物資困乏的消息後，決定聯繫教會攜手來幫忙，請教會提供場地、村長提供需要協助的名單。

胡芮豪說，一方面募集各地愛心人士的物資箱，共同協力來發放物資，來度過疫情的陣痛期。同時，高雄市高雄國際青年商會聯合茂林區的多納教會，透過配發物資箱用愛心溫暖獨居老人與偏鄉兒童，創造公益、友愛及溫暖的青商價值，也希望未來可以持續溫暖大家、鼓勵社會一起來參與公益，讓愛心散布在台灣各個角落。