全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」，於11月4日起至11月7日在台北南港展覽館一館登場，這是邊境解封後第一場實體旅展，主辦單位台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，根據世界旅遊及觀光委員會（WTTC）的報告指出，亞太地區的旅遊觀光GDP可望率先全球在明年呈現正成長，在2032年以前，全球觀光產業工作預計成長1.25億，亞太地區占64.8％，意謂著觀光產業已走過最嚴峻的時刻。葉菊蘭表示，本屆ITF台北國際旅展盼以觀光的力量帶動經濟發展，與業界攜手迎向亞太觀光黃金時代。

葉菊蘭指出，由於疫情改變旅遊消費趨勢與旅客偏好，旅客現更強調健康與永續，本屆ITF以「永續旅遊」為策展主題號召參展單位響應，更特別規劃「永續星球」展區，以闖關活動宣導永續旅遊。

2022ITF台北國際之展共有71個國家城市參展，為近五年最多，攤位數1,200個，較去「去年未參展，今年回歸」的國外單位」有印尼、瑞士、以色列。航空公司：中華航空、長榮航空、台灣虎航、日本航空、越南航空。旅行社：山富、東南、五福、鳳凰、燦星、Klook、易飛網、可樂、喜鴻、大榮、那米哥。觀光飯則有國泰飯店、六福旅遊集團、台北君悅、雲朗觀光、新板希爾頓、香格里拉台北遠東、台中林酒店、名人堂、陽明山天籟、金都溫泉等。

「宣布國境開放後報名參展的國外單位」：法國、印尼、聖克里斯多福及尼維斯、瑞士、以色列、波蘭、菲律賓退休署、史瓦帝尼。

為迎接疫後旅遊商機，今年ITF中華航空、台灣虎航、亞洲萬里通、長榮航空、星宇航空、越南航空、日本航空等7大航空公司均參展，現場不僅有超值優惠機票、精彩表演，還有展場限定神秘禮物與優惠加購。包含日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,998元起，星宇航空首次參展，將結合萬眾矚目的全新A350－900廣體客機為主題，讓大家在ITF開箱頭等艙體驗。此外，旅展現場購買機票除可享全航線9折優惠，再加贈星宇獨家好禮。

隨著聖誕跨年、春節寒假將至，各大旅行社也齊聚一堂，力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等主題優惠行程，以及針對新人們延遲已久的蜜月旅行，也有好禮相送。雄獅旅遊主打「韓國首爾5日」前往韓國愛寶樂園，每人最低14,900元起；燦星旅遊推韓國12月至3月多款行程16,900元起；五福旅遊推日韓5日遊、最高第2人減6,000；東南旅遊日本指定行程第二人省4,000元。除了國人最愛的日韓，東南亞和歐洲的詢問度也持續增加，尤其東南亞地區不僅適合避冬，加上團費漲幅相對較低，深受消費者青睞。