港股10月份大跌2,535點連跌四個月後，1日上午公布的財新中國10月製造業PMI升至49.2勝預期；配合人民幣匯價反彈及投資者憧憬大陸明年首季放寬防疫措施，港股踏入11月開局一度強彈逾900點，收盤仍一舉收復萬五點大關。

恒指開高172點，報14,859點，為今日低位所在，隨即升幅擴大，上午最多升606點，早盤收升346點。據外媒引述未經證實社交媒體帖子稱，中國計劃成立一個委員會，評估如何退出動態清零政策各種情景，刺激港股午後升幅擴大，恒指最多急升945點，高見15,632點，升破10天線（約15,509點）。大市升幅曾收窄至600點左右。恒指收升768點或5.2％報15,455點。

大盤成交急增至1,538.12億港幣。國指收報5,209點，升271點或5.5％。科指急升222點或7.8％報3,075點。

個股表現部分，騰訊升10.6％報227.4港幣，成交居首達172.78億港幣。成交第二大是美團升11.9％報139.6港幣。

大陸餐飲股造好，海底撈急升13％，為表現最好藍籌。中銀香港跌0.6％，為唯一下跌的藍籌股。

中國外交部發言人趙立堅出席例行記者會，回應有關評估如何退出動態清零政策的傳聞，表示不了解有關情況。