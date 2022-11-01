許多商家為了提高店面的曝光率、吸引顧客上門，常會在店門口掛上紅布條，日前客家網友吳聲佐拍下路邊奇特的情景，某商家的布條寫著「翠狗」，讓許多人看了摸不著頭緒，照片曝光後，引來超過7千網友朝聖，而他也公布解答，「翠狗」的讀音近似客家話的「可憐」。

網友在臉書社團《路上觀察學院》貼出一張照片，其中可見某店家門口掛著紅布條，寫著：「紅布條被風吹走，只好重新掛一次，翠狗」，別出心裁的內容讓人忍不住多看幾眼，但也有許多人滿頭問號，好奇「翠狗」究竟是什麼意思。

貼文底下網友紛紛留言，「這個看不懂」、「到底什麼意思」、「所以紅布條想表達什麼啦」、「我需要翻譯年糕」、「第一眼看到還以為是甄嬛梗 」、「還以為是『翠果，打爛她的嘴』」。

其他網友笑說，還以為是在講戲劇《後宮甄嬛傳》中的角色「翠果」。（圖／翻攝自路上觀察學院）

對此原PO則回應，翠狗的讀音類似客家話的「可憐」，也有其他網友說，「這是海陸腔發音」、「我是客家人都還要聽你解釋，才想到這句是客家話，挨咩翠狗」、「『垂勾』的音才比較像吧」、「客家人才懂的梗XD」、「身為客家人的我，看到整個噴笑」。