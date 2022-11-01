大陸湖北省武漢市日前有名男子在地鐵上看見一幕奇景，便拿起手機拍下，他看見1名坐在斜對面大媽，竟然拿起一只大塑膠袋將自己套進去，下秒卻拿起香蕉吃了起來，這樣的行為讓他非常驚訝，並認為「雖然做好個人防護是對的，但這樣做有些過了頭」；對此網友則認為「我感覺是血糖低，不然為什麼這樣吃」、「旁邊的人都好淡定喔」。

綜合陸媒報導，湖北省武漢市有名王姓男子搭乘地鐵時，發現斜對面有位大媽行為詭異，便拿起手機將這一幕拍下，他表示看見大媽將自己套進一個透明大塑膠袋內，下秒卻開始吃起香蕉，這個行為讓他覺得有些驚訝，他提到「雖然做好個人防護是對的，但這樣做有些過了頭」。

從影片中可見，這名大媽坐在2名男子中間，有個超大塑膠袋將她的上半身全部罩住，由於塑膠袋是透明的，可以明顯看出她在塑膠袋裡的任何舉動，而她也迅速的拿起一根香蕉，將手中的香蕉全吃完，再將香蕉皮放進原本準備的袋子哩，而旁邊的乘客也若無其事的滑著手機。

影片一出，網友紛紛留言表示「有沒有可能突發低血糖」、「確實忍不住想吃香蕉了」、「我感覺是血糖低，不然為什麼這樣吃」、「可能是擔心吃東西影響到其他人，自己又肚子餓」、「不影響他人，驚訝什麼」、「我對拍攝者才感到驚訝」、「我覺得很好，防護意識很強，很有個性」、「旁邊的人都好淡定喔」、「地鐵、公車上不是不讓吃東西嗎？」。