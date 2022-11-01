中友百貨彰化店進入籌備招商階段，中友百貨也搶先舉辦兩場招商說明會，廠商參與熱烈。（中友百貨提供／馮惠宜台中傳真）

彰化市第二停車場興建營運暨移轉案日前拍板由中友百貨旗下友聯國際取得綜合商場BOT經營權，預計2025年完工啟用，中友百貨也搶先在11月1日舉辦兩場招商說明會，場場爆滿，廠商坦言看好彰化民眾消費潛力，並對中友百貨經營實力深具信心。

中友百貨彰化店占地2150坪，地下2層、地上14層，總營業面積含停車場有3萬坪，預計2025年開幕營業，屆時將是彰化第一家大型百貨公司。整個開發案進入籌備招商期，中友也在1日舉辦兩場招商說明會，針對未來的賣場規劃做詳盡說明。

中友總經理劉嘉誠表示，百貨賣場以購物、娛樂、美食、體驗為四大經營主軸，目前規劃招募230~250家專櫃，並引進大型影城，為彰化地區最大並有唯一巨幕廳；設有挑高多功能展演廳，未來將舉辦各類熱門話題展演活動，讓當地消費者體驗美好購物經驗。

中友百貨彰化店緊鄰成功公園，占地2000坪，未來將打造園道廣場，定期舉辦假日主題市集、主題表演、野餐派對等成為市民休閒廣場；值得一提的是，彰化店將設置頂樓空中花園，除了讓一般顧客現場感受外，並規劃VIP Room、現場演奏…，滿足消費者享用美食、休憩等需求，還可以眺望彰化景觀。

為了瞭解彰化地區消費概況，中友百貨特別委託「台灣趨勢研究」專業團隊進行了彰化地區消費行為研究調查，回收了6733份的有效問券，其中高達97.6％的受訪者表示期待中友彰化店開幕並有意願入店消費，未來最有意願消費的品項則是餐飲、國際精品／名品、化妝保養品、服飾配件、電影院等。