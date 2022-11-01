調查局航基站查獲販毒集團進口非列管原料，並在花蓮山區設製毒工廠，並起出市價高達6億餘元的成品。（調查局航基站提供／張志康基隆傳真）

調查局航基站查獲販毒集團進口非列管原料，並在花蓮山區設製毒工廠，並起出市價高達6億餘元的成品。（調查局航基站提供／張志康基隆傳真）

調查局航基站查獲販毒集團進口非列管原料，並在花蓮山區設製毒工廠，並起出市價高達6億餘元的成品。（調查局航基站提供／張志康基隆傳真）

調查局航業調查處基隆調查站去年10月接獲情資，指有販毒集團走私未經列管的毒品原料，並且在國內製造毒品。航基站2月鎖定主嫌余姓男子進口一批原料，便組成專案小組追查，4月15日見時機成熟，一舉捕獲余男在內5人，並起出28公斤成品、液態成品150公斤，若製作成最終成品，估計市價高達6.65億元。基隆地檢署將余男等人依違反《毒品危害管制條例》起訴。

航基站表示，去年10月接獲情資後，便與基隆關進行長期聯合監控，果然在今年2月間，發現余嫌以玻璃粉名義，進口一批未列管的「2-溴-34-亞甲基雙氧苯丙酮」原料。隨即在基隆地檢署指揮下，與基隆市調站、北市調查處、花蓮縣調站、東部地區機動工作站以及內政部警政署基隆港務警察總隊、新北市政府警察局汐止分局、臺北市政府警察局士林分局、花蓮縣警察局玉里分局組成專案小組。

檢調發現，余嫌在進口原料後，余嫌與同夥透過「化整為零」方式，將原料分批載運到台北市、新北市、基隆市及南部地區等不同地點存放以規避檢警查緝。等過了10多天後，再將部分原料運到台北市士林區的工廠，小規模試做毒品，待技術成熟後，再將原料集中載運至位於花蓮縣富里鄉偏僻山區租借之鐵皮廠房製毒。

專案小組運用科技，鎖定該製毒工廠的地點，發現該工廠所在地點地形崎嶇、四面環山，僅靠水泥階梯進出，再加上適逢雨季，路面濕滑難行，致使專案小組難以貼近工廠蒐證。

專案小組只好利用空拍機來取得犯罪事證及掌控製毒期程，才順利破獲該製毒工廠。專案小組表示，由於該原料侵蝕性強，製毒工廠內的2名嫌犯穿著全套防護衣、面罩及耳塞，隨著專案組衝進工廠，兩人才嚇一大跳、束手就擒。

航基站表示，這是首次查獲販毒集團利用未列管的「2-溴-34-亞甲基雙氧苯丙酮」原料製毒。經調查局毒品防制處提報法務部毒品審議委員會，已於今年8月將其列為第四級毒品先驅原料。

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