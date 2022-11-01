堪稱金融業「奧斯卡獎」的第十一屆「台灣傑出金融業務菁業獎」（菁業獎）今（1）日公布得獎名單，中國信託創下大滿貫，提報7個獎項全數獲獎，一舉囊括「最佳綠色專案融資獎」等5項特優及「最佳消費金融獎」等2項優等，中國信託商業銀行（中信銀行）再度於百家爭鳴的評比中脫穎而出，創下獲獎新佳績。

由財團法人台灣金融研訓院主辦的第十一屆菁業獎今（2022）年4月開放選拔，參選的金融機構家數與總參選案件數，雙雙打破歷屆紀錄，總計吸引53家金融機構共同角逐，高達129件參選案件。歷經激烈且嚴謹的初審、複審評選，共計25家金融機構與所提48件案件入圍決審，中國信託銀行勇奪「最佳綠色專案融資獎」、「最佳財富管理獎」、「最佳法人信託金融獎」、「最佳數位金融獎」、「最佳風險管理獎」5項特優及「最佳消費金融獎」優等，中國信託金融控股公司亦由於長期耕耘ESG（Environmental, Social, Governance）議題，奪下「最佳ESG獎（一般金融組）」優等。

資料來源：第十一屆菁業獎得獎名單。(圖／中信金控提供)

菁業獎兩年選拔一次，以「樹立金融同業楷模，促進金融界觀摩學習，激勵金融業進步與創新」為活動宗旨，鼓勵金融同業參與選拔而傳承經驗、凝聚組織向心力及榮譽感，為臺灣金融機構角逐榮耀的最高殿堂。

本屆評選，中信銀行於群雄爭霸中突破重圍，創下獎項設立以來金融機構獲獎數最多之紀錄，同時也是中國信託參賽以來最優異之表現。

今年以來，中國信託已榮獲國內外254項大獎肯定，創下連續11年獲獎數破百之佳績，刷新歷年獲獎數。展望未來，中國信託將持續以「臺灣第一、亞洲領先」的領導品牌為願景，持續精進營運績效、公司治理、社會參與及綠色金融服務等作為，並聚焦金融科技發展，穩健朝向亞洲區域型銀行之目標邁進。