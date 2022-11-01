警政署今天下午啟用「槍砲彈藥簽審通關」系統，署長黃明昭（中）說明未來業者的申辦流程。（警政署提供）

「槍砲彈藥簽審通關」電子系統首頁。（警政署提供）

為加強槍枝管制，警政署1日表示，基於維護民眾安全之職責，警政署謹慎執行槍枝嚴管及犯罪嚴查併重的政策，而為了強化國內管制及增進邊境查驗能量，行政院指示警政署建置「槍砲彈藥簽審通關系統」，藉由資料庫統計及電子即時傳輸功能，同時優化警察管制效能、協助海關提升通關查驗效率，並大幅改善申辦流程品質，希望創造3贏。

警政署指出，進出口槍砲業者，包括槍砲彈藥輸出入貿易業、槍砲彈藥主要組成零件製造外銷業與魚槍零售業，另外與該系統有關者，還有報關業者及國際貨運業。

警政署1日下午2時在該署大禮堂辦理系統啟用暨教育訓練說明會，邀國內相關槍彈進出口業者參與。警政署指出，該系統運行後，以往紙本註記控管工作，將可由系統控管；除可即時控管物流動態外，系統將自動統計產出各項數據報表，使警察機關更易清楚掌握轄區情況，有效改善警察以往工作的不便。

警政署表示，該系統即日起啟用，並以2個月為期，採紙本與線上申辦併行方式，至今年12月31日止，即不再受理紙本方式申辦，輔導使用者逐步適應改變申辦作業。

警政署並呼籲相關槍彈進出口業者，要及早熟悉操作方式及流程。如有系統申報或訊息傳輸相關問題，已委請協力公司提供24小時客服中心服務，歡迎撥打免付費電話0800-082-188洽詢。