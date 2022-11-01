北藝大舞蹈系成立40年，今年由北藝大舞蹈學院院長何曉玫擔任策展，以「當代風潮」為主軸，規劃三位舞蹈學院校友作品，包括何曉玫《極相林》、布拉瑞揚《漂亮漂亮》和鄭宗龍《一個藍色的地方》，呈現當代舞蹈風景，三部舞作一次看。
何曉玫表示，北藝大舞蹈系創立於1983年，比北藝大創校時的其他科系音樂、戲劇與美術系晚一年成立，「這個晚了，似乎也隱喻了舞蹈在台灣的『現代』，也是晚了那麼一點。」何曉玫說，這遲來的「現代」，卻讓北藝大舞蹈系更積極的演繹、傳承百年的西方藝術進程與台灣文化溯源。
何曉玫表示，北藝大舞蹈系一方面建構了舞蹈教育從古典、現代、當代，到後殖民的歷史進程，同時也探索身為台灣人，跳台灣舞，究竟意味著什麼。
這次的製作是三首風格迥異、表演及具各自特色的舞作，透過何曉玫MeimageDance、布拉瑞揚舞團及本學院學生的專業身體實踐，以肢體交流，用舞作跟當代對話。
《極相林》以人體不科學的姿態扭曲身體，藉由不同質感的拼貼與離合，體現生命中遭遇的痛苦、迷惘、掙扎。《一個藍色的地方》將與北藝大舞蹈學院研究生、貫五及貫六同學擦出火花，節奏性的腳步聲與長裙劃破空間的線條，組合出意外憂鬱而不安的美感，在天光與暗濛的邊界之處，形成一場抽痛與飄然同時存在的視覺攻擊。
而2016年尼伯特風災重創台東，布拉瑞揚舞團排練場的屋頂也被吹破了洞，布拉瑞揚帶著舞者到東海岸，以風災後的生活入舞，運用舞團屋頂暫時頂風防雨的藍白帆布，樂觀面對，編創舞作《漂亮漂亮》，這部作品也是舞團在探索身體過程中，因風災而獲得的省思學習。
演出將於11月10日至13日，在北藝大展演中心舞蹈廳登場。
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