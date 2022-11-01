新北市平地原住民議員候選人林霈宸是中和區某診所負責人，林女未取得醫師執照，卻涉嫌違法看診，為了換取選票，還涉嫌用免除掛號費方式賄選，涉犯醫師法、偽造文書、公職人員選舉罷免法，新北地檢署昨日指揮搜索，兵分2路，約談林女、該診所李姓醫師以及14名證人，新北地院今下午5時許裁定羈押禁見林女、李姓醫師20萬元交保。

新北地檢署主任檢察官劉文瀚昨日指揮調查局新北市調查處、台北市調查處、中和分局、內政部移民署北區事務大隊新北市專勤隊，前往林女住所和競選總部，查扣手機、存摺、電腦、病歷及監視器錄影檔案等資料。

檢方指出，林女是中和區某診所負責人，但未有合法醫師資格，卻在2021年10月至今年10月陸續為民眾看診、開藥，甚至用免除掛號費的方式，向民眾賄選。檢方認為，林女足認有湮滅證據、勾串共犯或證人之虞， 以及反覆實行詐欺犯行之虞，向法院聲押禁見。

檢方呼籲，買票賄選涉犯重罪，將嚴加查緝，請候選人切勿以身試法，民眾若知悉賄選行為，請踴躍撥打檢舉專線進行檢舉，司法機關對檢舉人身份均會嚴格保密，檢舉而查獲賄選者，可獲得高額檢舉獎金。