全球經濟受到俄烏戰爭、通膨、升息等影響，景氣將持續放緩。然而，對企業來講，經營是長期的，布局市場的腳步絕不能停歇。有鑒於企業長線布局的需求，桃園市政府於11月1日舉辦「NEO產業！跨界桃園新機遇」2022桃園市企業聯繫重點產業論壇，邀請台塑汽車陳勝光顧問、遠傳電信高煥元副總經理、蛋寶生技古昕平總經理，擔任論壇的講者，分別從台塑、遠傳、蛋寶進駐桃園的經驗，來談一談智慧車輛、智慧雲端物聯網、醫療生技產業，在桃園發展的新機會。

桃園市政府指出，持續提高經濟與產業的韌性，維持成長動能，以桃園市來講，桃園市政府會繼續推動高產值、低污染的智慧車輛、雲端物聯網、國際物流、航空輔助、生技醫療、綠能的六大產業，並且積極解決產業用地不足的問題。

如桃園航空城的優先產專區標售作業，規劃引進六大產業進駐。其中7處基地順利標出，招商成功率近8成，進駐廠商有統一超商、星宇航空、藥華、大樹醫藥、督洋、健策、中華貿易、力歐新能源等知名企業，投資規模超過200億元，預計可創造至少5,000個工作機會，將為桃園產業再增添新動能。

此外，市府也開發9+2產業園區，包括大園智慧科技園區、桃園科技工業園區第二期、新屋頭洲科技園區、平鎮東龍科技園區、大溪科技園區、八德興豐科技園區、八德大安科技園區、林口工五擴大工業區、內海產業園區、沙崙產業園區及楊梅幼獅工業區擴大第二期等共11個產專區，預計可釋出約227公頃產業用地。