國家衛生研究院和台中榮民總醫院最新研究發現，曾接受顯影劑檢查者，未來罹患血管性失智症風險比一般人高出3.66倍。國衛院群體健康科學研究所副所長許志成指出，無論性別、年齡、是否有其他疾病史，只要接受過顯影劑檢查，5到10年後都會增加一定程度的失智症風險，提醒民眾和醫護人員應謹慎使用。

許志成表示，過去大家知道打顯影劑會影響腎臟功能，由於大腦和腎臟一樣都是佈滿血管的器官，按照生理機轉來說，顯影劑對於腦部也會有影響，因此從健保資料庫中選擇最嚴重的認知功能障礙，也就是失智症進行分析。

研究團隊利用健保資料庫2001年數據，分析30歲以上、約1100萬筆資料，再整理出10年內有用過、沒用過顯影劑兩組，各約146萬人，並追蹤這段期間發生失智症情形。結果發現，曾暴露顯影劑者，10年內罹患失智症機率比未暴露者高出1.09倍，其中，血管性失智症發生率比未暴露者高3.66倍。

許志成說明，顯影劑雖然會被身體代謝排除，但慢性發炎作用會持續很久，造成永久性的血管內皮損傷；由於顯影劑能夠通過血腦屏障，造成腦部血管發炎，也就容易引發血管性失智症。

許志成提醒，顯影劑檢查是重要的醫療措施，例如心肌梗塞診斷、放置支架，或是腫瘤、腎結石、下肢血液循環不良等情形，也需要利用顯影劑來確定病灶位置；研究本意並非讓民眾不要做顯影劑檢查，而是要了解檢查有一定的風險，不要盲目地做、有必要再做。

許志成表示，這篇研究也能提醒醫護同仁謹慎使用顯影劑，避免大劑量、高滲透壓、容易傷害血管的顯影劑；經由靜脈注射顯影劑，比較不會進入腦部循環，風險稍低於動脈注射顯影劑；盡量避免反覆檢查，確保病人補充足夠水分，降低顯影劑對血管的傷害。