國民黨前副主席郝龍斌（左）與縣議員林岳賢（右）一同揮旗，高喊「凍蒜、凍蒜」。（吳佩蓉攝）

九合一選舉倒數中，國民黨前副主席郝龍斌今至宜蘭力挺縣長林姿妙、縣議員林岳賢，誇林姿妙做得很好，怒批民進黨深知贏不了，就用政治迫害，昨宜蘭地方法院準備庭清楚說了貪汙案都不是事實，綠營還想透過抹黑，扭轉宜蘭選情；郝最後高喊「支持在場的國民黨候選人通通當選，絕不接受這樣的政治迫害」。

郝龍斌說，覺得林姿妙很委屈，民進黨用抹黑的手段打擊她，請大家一定要全力支持她、讓她當選；且綠營竟拿疫情來當他們選戰的主球，疫情政策做的這麼差，人民要口罩沒口罩、要疫苗沒疫苗、要試劑沒試劑，生病還沒人幫忙，好意思誇自己做得多好，直言「無恥近乎勇」，籲選民一定要用選票唾棄民進黨。

郝龍斌大讚林姿妙做得很好、民調很高，表示大家很支持她；郝表示，民進黨用正規的選法 ，深知贏不了，就用抹黑、司法迫害的方式；昨從宜蘭法院準備庭中清楚看到，所有的證人都說不是事實！這不是司法破壞、政治破壞， 那什麼才是？指綠營就是靠抹黑扭轉宜蘭選情，要讓他們知道「這樣的迫害，我們不接受」。

林姿妙致詞時說，一起拚出宜蘭的財政，以前負債高達200多億，利息錢一年就要3億多，如把這些錢留給小朋友讀書不是很好嗎？還錢不借錢，小朋友讀書都不用錢，都要感謝林岳賢在議會大力的支持，非常不簡單！大家都知道，這是對的政策，所以全國屬宜蘭縣能做到營養午餐、學費免費。

林岳賢表示，宜蘭選舉風氣很不好，離年底大選只剩25天，擔心投票前一個星期，如有候選人用不當方式買票，他因而落選，那這13年的辛苦努力就白費了， 指宜蘭市縣議員共有17個候選人，他是最後一個17號，用諧音說「一起努力、一起加油、一起讓宜蘭更好」。