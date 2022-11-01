副總統賴清德今(1日)啟動「帛旅專案」，賴清德下機後隨即驅車前往拜會帛琉共和國總統惠恕仁，就雙邊關切議題廣泛交換意見。年底台灣選舉投票，還有18歲公民權部分，賴清德致詞時特別提到，帛琉共和國有很多地方值得台灣學習，帛琉人民18歲就具有公民權，這部分台灣還在努力。

此外，賴清德還說，中華航空即將於11月16日就要正式恢復每週兩班的定期航班，「這是惠恕仁總統的要求，蔡總統也非常重視，才有今日的成果」。

賴清德率領的訪團台北時間今午抵達帛琉國際機場，飛機抵達後，我國駐帛琉共和國大使黎倩儀及帛國國務部長艾古斯登機迎接賴清德，賴清德入境隨俗，一身花襯衫，也戴上墨鏡，帛國副總統席嫵杜在機梯前親迎，雙方握手致意，賴清德也接受帛國學生獻戴迎賓花環。

在席嫵杜陪同下，賴清德沿紅地毯接受警察儀隊列隊致敬；席嫵杜也向賴清德一一介紹帛國官員，向歡迎僑胞致意後，賴清德乘車前往新都拜會惠恕仁。

賴清德致詞時指出，「COVID-19沒有阻止我們」，雖然延緩了一年，但感謝惠恕仁總統的邀請，他今天終於能夠踏上帛琉的訪問之旅。特別代表蔡總統向惠恕仁總統及席嫵杜副總統表達問候之意，也感謝席嫵杜副總統到機場迎接，剛才車隊進來時，兩旁還有數百個學生揮舞兩國國旗，這種熱烈歡迎的場面，讓他有回家的感覺。

賴清德與惠恕仁出席帛琉新都道路工程動土典禮。曾薏蘋攝

他說，他一下機就看到帛琉的天際線沒有任何阻擋，天空很藍、海水也很湛藍，真的是一個美麗的國家，他迫不及待想要到處看看帛琉美麗的風景，因為這是他第一次來到帛琉共和國。

對於帛琉共和國政府與人民對台灣的支持，賴清德也代表蔡總統傳達台灣人民的感謝，他說，特別是惠恕仁總統多次公開為台灣的國際空間發聲，也在聯合國大會上特別舉帛琉共和國特殊的刺尾魚做例子，認為國際社會應該要跟刺尾魚一樣，面臨挑戰的時候，應該要集合起來，團結合作、群策群力，保護國際社會的自由、民主與人權，令他非常欽佩。也期待，台帛兩國能夠共同合作，在國際上為民主、自由、人權的發展做出貢獻。

賴清德指出，蔡總統回應惠恕仁總統的邀約，特別指派他率領百人訪團來到帛琉，此外，為了回應惠恕仁總統發展觀光的需求，訪團成員不僅有政府官員，還包括全國性及各地方旅遊公會理事長，及幾家台灣具有實力，能把台灣民眾帶到帛琉的旅行社，一起來推展觀光。

隨團還有新光醫院的醫療團隊，以及我國的棒球明星，相信可以深化台帛兩國醫療及運動體育上的合作與交流。

賴清德與惠恕仁出席帛琉新都道路工程動土典禮。曾薏蘋攝

他也提到棒球，最近帛琉的外野手布萊·瑪德里斯已經上了美國大聯盟，此行也邀請的兩位台灣職棒選手，胡金龍過去曾經登過美國職棒大聯盟，另一位陳鏞基過去曾旅美至小聯盟3A層級，他們都是台灣優秀選手。

賴清德認為，帛琉共和國有很多地方值得台灣學習，例如非常重視海洋生態保育工作；帛琉人民18歲就具有公民權，這部分台灣還在努力。此外，惠恕仁在今年4月宣布，到2032年帛琉100%要使用綠電。事實上，蔡英文總統在去年4月亦宣布，2050年台灣要達到淨零轉型的目標，今年3月行政院已經公布淨零轉型路徑圖。

他表示，他也希望未來在因應氣候變遷議題上，帛琉與台灣能共同合作，因應氣候的種種問題，並對國際社會作出貢獻。「帛琉與台灣都是海洋國家，我們勢必是一定要這樣做」。