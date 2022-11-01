行政院長蘇貞昌的小女兒蘇巧純「二三設計公司」，被國民黨爆料，過去雖聲明過不在蘇揆任內參與標案，卻被發現還是有承攬轉包的標案，被說是「借牌得標」。國民黨台北市議員王鴻薇指出，在開會過程中不見得標廠商出席，反而是由二三設計代表出席，基本上根本不演了，蘇巧純還直接簽名才被抓包，民進黨偷雞摸狗，以為時間過了就不會被注意到，其實還是丟人現眼，政治關係戶，大家都早就看在眼裡了。

國民黨立委賴士葆在立院質詢時質疑，雖然蘇巧純不是主要承包商，主要承包的是「春原營造」，蘇巧純卻還是承攬春原轉包的案子，會議紀錄也都顯示都是蘇巧純跟二三設計去開會的，等於是頂著人頭公司名義，收轉包到的案子。備詢的蘇貞昌則表示，沒有投標，也沒參與任何會議，清清楚楚，足供檢驗，那些開記者會的都在亂講，「黑白兜」。

王鴻薇今(1日)在臉書以「蘇巧轉進桃園」為題發文表示，國民黨桃園市議員詹江村、舒翠玲、梁為超、立委洪孟楷踢爆，2495萬元桃園總圖的互動多媒體標案，違法轉包給行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純的「二三設計」，蘇巧純在2020年承諾「蘇貞昌行政院長任內不投標案」，如今卻疑似借牌得標．

她指出，2018年12月21日，蘇巧純以「二三設計公司」投標1049萬元，拿下台灣科學教育館「上癮的科學」展覽設計及布置工作標案，引起軒然大波，更被痛批是靠爸一族，蘇巧純因此宣布在蘇揆任內不再投標政府標案，沒想到沒幾年，蘇巧純又手癢了，伸手向桃園，靠著轉包再轉包，以為神不知鬼不覺，卻被抓包。

王鴻薇強調，而且重點是，在開會過程中不見得標廠商出席，反而是由二三設計代表出席，基本上根本不演了，蘇巧純還直接簽名才被抓包，民進黨偷雞摸狗，以為時間過了就不會被注意到，其實還是丟人現眼，政治關係戶，大家都早就看在眼裡了。