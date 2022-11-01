全家攜山海樓推「四神豬肚湯」，口感溫潤適合當作消夜，69元。（全家提供）

全家「豬肚四神湯」只販售至15日，使用全盈＋PAY支付可享88折。（全家提供）

萊爾富冬令進補湯品強打「麻油雞腿麵線」85元，以及「韓式部隊鍋」99元。（萊爾富提供）

OKmart「福記蒜頭雞湯」湯頭微辣回甘、雞肉軟嫩好入口，售價69元。（摘自OKmart臉書）

入夜後氣溫驟降，超商觀察溫度下探20度左右後，即食湯品銷量成長至少3成，尤其四神湯、雞湯等進補湯品備受好評，不只孕婦、病人有意購買補身，常加班的上班族深夜想暖胃也會埋單，超商因此推米其林聯名款或特色新品，讓消夜時段霸主不再只有炸烤物，湯品也能搶佔風頭，預期可帶動相關類別買氣2成以上。

全家攜米其林一星餐廳山海樓，2日至15日端出古早味「豬肚四神湯」，特選台灣豬肚再搭慢火燉煮的薏仁、蓮子等4種食材，風味溫潤飄散清香，在家烹煮起碼需1小時，現在住家旁就能簡單喝到高檔美味，使用全盈＋PAY支付可享88折限時優惠。

7-11同樣搶攻單人便利進補商機，獻上與米其林餐盤推薦餐廳「膳馨」共同開發的「膳馨香菇雞湯」，以在地香菇和雞肉並採原盅烹煮，主打湯頭不死鹹、不膩口，曾被網友讚「像是進餐廳吃一樣」，價格也只需59元，單月可賣破20萬碗。

萊爾富冬令進補鮮食則推「麻油雞腿麵線」，打開來就能明顯聞到麻油與米酒香氣，麵線份量足夠且口味清淡，全喝完也不感到負擔，濕冷天氣來一碗暖意瞬間湧上，15日前購買餐點加購OOHA氣泡飲、紅茶花伝皇家奶茶等指定飲品，還可再享飲品10元折扣。

OKmart則有與福記聯名的暖胃聖品「蒜頭雞湯」，將雞腿肉切塊再配上清爽滋補的蒜頭雞湯，蒜味濃郁外，雞肉也燉到咬一下就能骨肉分離，微辣回甘湯頭立刻溫暖脾胃；另23日前也有「暖心大賞」活動，逾400項商品包含指定糖餅、湯品鍋物等都能享第二件6折。