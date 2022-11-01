詹江村爆爆農漁水利會員工被迫動員參加鄭運鵬後援會成立大會。(詹江村提供／蔡依珍桃園傳真)

詹江村爆爆農漁水利會員工被迫動員參加鄭運鵬後援會成立大會。(詹江村提供／蔡依珍桃園傳真)

蔡英文總統周日將第6度訪桃園，為民進黨桃園市長候選人鄭運鵬「1106農漁水後援會成立大會」站台，桃園市議員詹江村接獲陳情，農、漁、水利會的基層員工被迫動員參加造勢大會，不算加班、也沒補假，質疑收歸國有竟要動員公務員，高達50車2000人，詹江村對此痛批：「人設崩壞的中國鵬，這種動員人來心不來！」

鄭運鵬競選辦公室發言人黃韋鈞表示，相關的內容與文件並非來自於競選總部。鄭運鵬競選辦公室感謝各方團體一直以來對鄭運鵬的支持，周日的後援會活動誠摯歡迎農漁水產業界的朋友前來，也相信各團體對於相關狀況會有最妥適的安排。

詹江村說，他接獲市民陳情信，內容說：「議座好，能替可憐的農漁會小員工發發聲嗎？我們被硬逼著要去參加造勢會，不算加班也沒補假，更別說所謂的走路工費了。而且，水利會不是已經收歸國有了，為何公務人員去參加？」

詹江村說，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬將在11月6日星期日舉辦「1106農漁水後援會成立大會」，從流出的「注意事項」寫到，11月6日早上10點，光是農會體系市農會加上13區農會就要動員50車2000人到場，各區農會由會務主任和推廣主任負責，每區都有3到4車不等，包含對應人員、行動電話都一清二楚。

詹江村說，其他農、漁、水利會的員工也同樣被強迫到場，休假日被迫「出勤」，事後也沒有加班費或補休，小職員們敢怒而不敢言，全為了蔡英文總統到場搖旗吶喊「好看」，直指上周小英來訪致詞時民眾就已離場，證明「動員人來心不來」，民進黨還是學不乖，只會把選民越推越遠。