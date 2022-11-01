嘉義市長黃敏惠、立委王美惠及多位議員為建國二村重劃開發案公共建設動土開工。（廖素慧攝）

嘉義市建國二村9.296公頃市地重劃開發案，市府斥資3億5830萬元做基礎公共工程，包括建造蓄水量約7000立方公尺的水撲滿，1日舉行開工祈福典禮，預計2024年12月完工，市長黃敏惠表示，建國二村開發案是「東區大進步」的重要引擎。

市府工務處表示，重劃區範圍為公明路、啟明路、朝陽街、民國路及民族路所圍成的區域，但不包括部分私有地，基礎公共工程包括整地、道路、滯洪池、汙水、照明、交通、共同管道、景觀植栽等8大工程。

市府工務處表示，道路建設包含拓寬既有道路，如新生路拓寬為30米；在光彩街附近開闢公園兼滯洪池，可蓄水7138立方公尺，加強防洪；路面採透水鋪面；共同管道系統會預埋汙水下水道管線；景觀行道樹預定種紅花風鈴木、黃鐘花。

市府都發處表示，建國二村公共基礎工程完工後，開始配售土地，現有6塊商業區，其中有7、8戶尚未同意參加都更，會以提供容積獎勵等方式鼓勵參加都更。

黃敏惠表示，建國二村、復興新村早期是空軍眷村，嘉義市民共同的記憶，2005年眷村搬遷後，市府曾辦商業區標售，卻屢次無人投標，4年前她上任後，與市府團隊共同努力朝市地重劃方式推進，加快都更，基礎公共設施先做，打造良好的投資環境，後續再招商，將會是「東區大進步計畫」的引擎。