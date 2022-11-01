東海大學路思義教堂自1963年落成至今已有60年，出現漏水、破損等老舊問題，獲文化部補助3400萬元修復補助，1日舉辦開工典禮，將閉館1年進行修復。東大校長張國恩表示，路思義教堂首度閉館整修，是創校67年來的大事，希望此現代建築整修能有示範性作用，為國際提供經驗與協助。

東大表示，路思義教堂是美國《時代雜誌》創辦人亨利．路思義為宣揚福音、紀念父親投入基督大學教育所捐款興建，由建築師貝聿銘、陳其寬等人合作設計，曾獲美國蓋提基金會選為20世紀值得保存的現代建築；2019年升格為國定古蹟，成為台灣二次大戰後，第一棟被指定為國定古蹟的現代主義建築。

東大在2022年向文化部提出「歷史與文化資產維護發展計畫」補助案，獲核定3400萬元，今天舉行修復工程開工典禮，文化部文化資產局局長陳濟民、立法院副院長蔡其昌、立法委員張廖萬堅、校友總會理事長李基正等人出席。

張國恩表示，路思義教堂閉館整修是校內文化資產永續發展的重要里程碑，希望藉由東海大學對於現代建築的整修起到示範性的作用，未來能為國際提供經驗與協助，並期待1年後教堂的風華再現。

文化部文化資產局局長陳濟民說，路思義教堂在空間體驗、結構系統、材質美感，融合傳統與現代的建築美學及設計思維，具備現代建築的典範性和價值。文化資產局補助比例95％，補助款為3230萬元，將針對內部漏水、鋼窗鏽蝕、外牆瓷瓦破損及內部機電設備進行修復。