因應能源轉型，中油持穩補強高階經營團隊。中油公司章程「置副總經理六至八名」規定，藉此專業分工督導各營運項目；考量原先督導油品行銷事業部副總黃仁弘退休，加上綠能、電動車趨勢加速催化加油站轉型，中油規劃既有油品行銷事業部執行長羅博童升任副總，以強化、整合督導電動車、綠能等中油轉型業務。據悉，相關人事案已送達部會。

因應極端氣候及全球碳中和趨勢，各國政府在能源轉型與全球能源供應鏈布局愈顯重要。中油先前基於企業、能源轉型策略須要，經與部會高層溝通，天然氣事業部執行長李皇章、探採事業部執行長張敏將升任副總；加上董座李順欽、總座方振仁專業總舵手領導，完成五位副總的人事安排，能源轉型之新經營團隊順利完成第一階段部署。

中油肩負國家能源重要支援任務，繼海外探採與天然氣第三接收站高層人士規劃就位後，透過綠能及電動車充、換電機制發展，支援加油站轉型升級，成為下一步布局焦點。

中油油品行銷事業部執行長羅博童中興大學研究所畢業，歷任油品行銷事業部運輸事業處經理、台北營業處經理業務室副主任、航油事業處處長、東區營業處處長、高雄營業處處長、事業部副執行長等，107年升任油品行銷事業部執行長迄今，資歷完整，熟悉油品行銷、加油站管銷業務等。

中油內部認為，羅博童是一位充滿幹勁的管理長才。擔任東區營業處處長時就已展現才華。中油加油站展開金牌加油站服務評選活動，各站的身障廁所設備大改造，羅東加油站一舉獲得環保局評選優質廁所特優第一名，另大同、員山、羅東加油站的超商生意、咖啡、洗車業務表現均頗獲好評。

2012年8月起，中油與蘭智社會福利基金會合作，提供身心障礙者愛心洗車服務，增加就業機會。當時擔任東區營業處長羅博童說，對愛心天使給予三大保證，包含福利和其他人一樣；在站內工作時，不會受到職場霸凌、特殊對待，提供良好工作環境，日後將推展至其他直營站。