高雄市政府農業局繼今年6月首次插旗加拿大連鎖超市Save-on-foods，創下斐然銷售成績，今再傳拓銷捷報，和Save-on-foods、PriceSmart Foods等超市加開紅龍果及芭樂試吃場次，讓加國顧客品嘗更多台灣農產。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市政府為農友拚訂單！隨著國際邊境開放，市場流動也越趨興盛，市府農業局繼今年6月首次插旗加拿大連鎖超市Save-on-foods，創下斐然銷售成績，今再傳拓銷捷報，和Save-on-foods、PriceSmart Foods等超市加開紅龍果及芭樂試吃場次，延續市場銷售熱度，還與當地餐廳融入台灣飲食文化精神推出創意甜品，讓加國顧客品嘗更多台灣農產。

Save-on-foods總經理Jacky Ho表示，許多顧客喜歡台灣芭樂與紅龍果風味，很開心能與高雄合作，將優異水果帶進加拿大西部市場，期待未來維持進貨，包括高雄金煌芒果、鳳梨甜美多汁，風味絕佳，未來也評估進口高雄蜜棗，讓加國顧客品嘗更多異國美味水果，而試吃活動能提供顧客多元嘗鮮機會，有助提升銷售量。

PriceSmart Foods Richmond店長Chris Abraham表示，與「高雄首選」品牌合作多年，高雄水果品質優良、極具口碑，很受店內顧客歡迎，今年超市特別規劃「台灣週」活動，以高雄芭樂、紅龍果為主打商品，未來希望能有更多高雄農產加工品品項來到這裡。

為擴大響應拓銷活動，高雄農業局與加拿大餐廳推出限定Menu活動，在充滿台灣特色裝潢的有香Memory Corner餐廳，將「甘草芭樂」作為期間限定所有套餐的經典前菜，讓顧客能沉浸式體驗台灣飲食文化，旗下的Sweet Memory加碼推出鮮氣火龍飲，使用紅龍果泥果肉、百香果、愛玉，再搭配氣泡水營造多層次口感。

此外，主打傳統創意料理的Micha米茶食堂，由老闆Neil帶著移民加國後最想念的滋味，研發出清爽解膩的紅龍果荔枝蘇打及獨具匠心的檸檬芭樂多多刨冰，將芭樂以果凍、果丁、醃製、果汁四種極致型態呈現，搭配充滿創意的擺盤，已成為當地Instagram網紅拍照的熱門打卡點。

高雄市農業局長張清榮表示，農業局在拓展海外市場的策略，是以能全年品質穩定供貨的芭樂作為拓銷基礎盤，搭配話題性的季節果品為次，隨著年底蜜棗即將進入產季，加拿大超市於去年下訂的首批蜜棗即將備貨出口，在面臨航程的挑戰與市場求新求變的痛點中，高雄首選品牌不斷調整行銷方針、輔導強化冷鏈處理，透過農產加工品與鮮果拓銷並行，為產地農友拚訂單。