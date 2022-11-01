在中共20大召開期間拜登政府祭出全面的半導體出口管制禁令，中方尚未進行反制措施。外媒分析稱，隨著中共20大確認習近平獲得第3個中共中央總書記任期，中共將對美國的新禁令做出全面的反應，只是在目前中國的經濟情勢下，進行對美反制的各種選項都要承擔代價。無論中共如何選擇，其回應方式將釋出新時期這2個超級大國將如何展開較量的關鍵信號。

《華爾街日報》分析指出，美國本月全面限制半導體技術出口，這些禁令影響深遠，中國政府必須思考如何應對。美方如果嚴格執行，這些禁令將導致中國半導體行業停滯數年，提高晶片國產化的希望可能會落空。

而鑒於中國仍然嚴重依賴外國技術，在半導體領域採取以牙還牙的反制幾乎是不可能的。高通公司等許多美國半導體公司很大一部分收入來自中國，但抵制這些企業的產品將會適得其反。

分析指出，將目標對準其他在中國有大量業務的美國公司可能是一種選擇，例如蘋果手機。目前大部分iPhone都在中國生產，近1/5的收入來自中國市場，很長一段時間以來蘋果一直在中方的潛在打擊名單上，特別是美國前總統川普對中國發動貿易戰期間。但蘋果公司尚未受到任何實質性打擊，其中一個重要原因是蘋果與其供應鏈廠商在中國聘用了大量員工，制裁將會對大陸勞動力市場帶來明顯的傷害。此外，美國企業畢竟是北京方面在華盛頓為數不多的同盟者，全面反制可能會破壞這種關係。

美國當年對華為實施制裁，美企沒有受到多少懲罰，但中共確實讓高通對恩智浦半導體的收購計劃流產，英特爾收購高塔半導體的交易還在等待中國政府批准。研究機構龍洲經訊(GaveKal Dragonomics)表示，英特爾這項交易的命運可能預示未來美國公司將受到何種對待。

分析認為，中國還可以對電池材料或藥物成分等佔有主導地位的產品實施出口管制，不過中國之前對日本採取過類似措施，限制稀土供應，最終卻促使日本和其他國家尋找替代來源。如今很多國家正在推動很多產品與中國脫鉤，若中國實施更多出口限制，可能反而加速這一進程。龍洲經訊認為這個選項不太可能，但如果中國政府真的這麼做了，將表明這次反制將不會像之前那麼克制。

分析表示，美國晶片禁令有破壞性影響，中國必須做出有力回應，但是很多選項都有難處，可能會反噬自身。中國願意採取何種行動將是一個強烈信號，表明中美關係的演變將會有多糟糕。