嘉義縣翁章梁陣營強調隨嘉縣6大產業園區和4大重要建設的開發，建構完善育兒環境、完備準公共化托育制度已列為縣政首要政策，圖為翁章梁日前造訪朴子托育資源中心畫面。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣議員詹琬蓁在會中指嘉義縣長翁章梁利用政府的錢綁樁，高額補助特定工會。（王育敏競選團隊提供／呂妍庭嘉義傳真）

國民黨嘉義縣長候選人王育敏今指嘉義縣私托僅2間，加上公共托育家園，全縣托育中心量能目前才96人，占0至2歲嬰幼兒覆蓋率1.8％，質疑「沒有托育後援年輕人怎麼敢生？」，批對手嘉義縣長翁章梁做得少，只會做表面功夫、大內宣，翁章梁陣營除端出既有成果，也強調隨著嘉義縣6大產業園區和4項重要建設的開發，為了讓年輕人可以在嘉安居，建構完善育兒環境、完備準公共化托育制度已列為縣政首要政策。

王育敏今參加由中華民國婦女總會及嘉義縣婦女會舉辦的「嘉義縣婦女會111年度領導幹部工作研習會」，會中議員詹琬蓁指翁章梁利用政府的錢綁樁，高額補助特定工會社團整修建物、辦公設備，或是為了討好部分人士，將原本議會已核定預算的活動，擅自挪用其他工會教育經費加碼補助至原本經費近2倍，排擠到真正應該需要使用經費的項目。

王育敏指嘉縣死亡人數遠大於出生人數「生不如死」，但嘉縣未致力建構更友善的育兒環境，批評翁章梁只會大內宣說自己規畫了多少所公共托育家園，卻不敢講每間能收的嬰幼兒人數少之又少，未來她如當選，會提升嘉義縣0至2歲送托率達20.94％，2胎生育津貼一定會加碼，並廣設社會住宅5000戶。

翁章梁陣營回應，縣府衡量各產業園區及人口密集區域，建構0至2歲兒童社區公共托育中心或家園，規畫在民雄、太保、水上及中埔等10個鄉鎮市設立12所托嬰中心或公共托育家園，其中大林、朴子和水上托育家園已經營運，招生滿額。

縣府表示，準公共化托育服務將提供平價托育收費，除已立案的私立托嬰中心，嘉縣目前登記保母數有328人，簽訂托育準公共化服務契約的保母279人，簽約率85％，可提供幼兒收托人數700至850人，托育收費每月最高不超過1萬2000元，搭配準公共托育補助，可以降低青年朋友育兒家庭托育支出的經濟壓力。

另外，嘉義縣也將設置4處托育資源中心暨親子館，目前已設置朴子托育資源中心，明年民雄親子館將投入營運，陸續將在太保縣治及中埔鄉三和地區規畫親子館據點。

至於吸引青年回流、留住青年部分，縣府成立勞工暨青年發展處，就是要協助在地青年或是返鄉青年就業、創業、促進青年間的交流與發展，像是與1111人力銀行合作建立「嘉義縣產業徵才專區」網路平台專區、前進全台大專院校宣導及辦理徵才等。

至於「嘉我好漾」青年發展活動則透過一連串的課程、小聚、論壇、工作坊及青年市集，促進青年多元交流及多面向發展，提升青年的就業力及創業力。