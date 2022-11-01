寶貝自誕生的那一刻起，無論是名流巨星，抑或是一般大眾，都想給予寶貝們最好的生活。微風旗下國際精品複合式童裝品牌babyMADSION自2015年成立後，不僅持續引進各國際精品童裝與嬰幼兒用品品牌，更積極進駐台灣不同區域。

繼babyMADISON台中三越於中部插旗後，2022年秋冬，babyMADISON首度進駐高雄漢神本館開幕，成為南部區域首間國際精品童裝複合店，網羅BURBERRY Kids、Chloe Kids、Dolce & Gabbana Kids、Fendi Kids、EmporioArmani Kids、Moschino Kids、Stella McCartney Kids等國際童裝精品品牌，讓父母能為自己的寶貝們打造最舒適時髦的穿搭，讓孩童瞬間成為最可愛的萌娃孩童。

babyMADISON首間高雄複合店櫃開幕，特別邀請今年夏季升格成為媽咪，「演而優則藝」的斜槓女星- 孟耿如出席擔任品牌活動大使，分享寶貝的時尚「熊」穿搭與成長趣事。為慶祝開幕與迎接即將到來的漢神本館週年慶，babyMADISON將推出全面8折，以及VIP預購會。

近年精品品牌為時尚潮父母推出設計單品外，更瞄準Mini Me打造孩童潮流時尚，甚至針對孩童服裝不同於成人的獨特設計。微風看準精品童裝商機自2015成立babyMADISON後，不僅於微風各館設立複合式專櫃外，後更於微風南山B1設立Petite Luxe童裝區，網羅各國際精品童裝品牌，如BURBERRY Kids、Chloe Kids、Dolce & Gabbana Kids、Fendi Kids、EmporioArmani Kids、Moschino Kids、Stella McCartney Kids等品牌，讓父母有更多選擇打扮自己寶貝，甜蜜曬出萌娃萌孩照。

babyMADISON進駐台中三越後，看準南部消費者精品童裝消費潛力，於今年11月首度進駐南部，於高雄漢神本館4樓國際名品樓層，更成為南部首家的國際精品童裝店櫃，充滿童趣、繽紛、時髦與明亮的設計，讓成人不僅在逛街的同時，亦可欣賞購買國際精品童裝與嬰孩用品。