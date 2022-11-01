美元強勢、以及憂慮大陸需求放緩，非鐵金屬並遍下滑，鉛錠期貨甚至跌破每噸1,800美元，不過，英國倫敦金屬交易所LME的10月平均價，仍回升到1,988美元，泰銘（9927）走過第三季的低潮期，受惠大陸限車令解除、第四季在利空出盡、以及鉛錠價格逐底回升之後，可望迎來回溫的營運。

國際鉛錠價格從今年4月高點滑落，並在今年第三季走到最低價，今年9月的LME現貨月均價約每公噸1874.45美元，比4月均價2396.74美元，下跌21.79％，10月則回升到月均價1988.10美元，小漲6.06％。

國內鉛錠龍頭泰銘發言人童新沅1日表示，過去因美國升息、美元大幅升值，導致非鐵金屬疲軟，但，市場對於接下來的11月升息3碼、甚至12月再升息2碼之後，即有可能停止升息腳步或緩升息，已事先反應，因此，鉛錠價格和其它非鐵金屬已有回穩跡象，「有在這個價位止跌的樣態」。

童新沅指出，由於今年第三季是鉛價走軟期間，因此，泰銘承受庫存損失的壓力，不過，從10月開始的第四季，將有不同光景，泰銘在高價進貨的鉛錠庫存，逐漸消化完畢，一旦鉛錠價格持續走穩、或是穩步向上，泰銘第四季的營運，就有機會揮別第三季的陰影。

他說，鉛錠和其它非鐵金屬價格近期走穩，除了升息利空已經反應，更重要的是，大陸解除汽車禁購令，對於鉛酸電池的需求將有明顯刺激，推升鉛錠和其它非鐵金屬價格。

童新沅表示，由於鉛錠和其它非鐵金屬市場，屬於全球交易，大陸雖然除解汽車限購令，但，還要觀察歐洲經濟景氣的變動，將各種因素都加以考量，因此，在樂歡氣氛中，還是要保持審慎態度，觀注後續發展。