台股1日開盤小幅走低後，隨即台積電、聯發科等電子權值股，攜手金融股同步走強，大盤黑翻紅，重回萬三大關，終場加權指數上漲87.46點，收13,037.21點

台指期上漲88點至13,031點。現貨部分，三大法人買超16.47億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加2,531口，使留倉部位轉為淨空單1,326口。

其中，外資空單加碼超過多單加碼，淨多單減少2,692口至6,177口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加2,450口至5,268口。

永豐期貨指出，盤面上，國巨、華新科等被動元件族群滿面紅光，漲幅均超過3％，金融族群扮演撐盤要角，富邦金、永豐金、元大金漲幅均在1％之上。

整體來看，台股延續反彈走勢，收短上下影線紅K，惟量能萎縮是疑慮，由於市場觀望聯準會（Fed）利率決議結果，買盤追價力道有限，預料短線維持區間震盪格局可能性較大。