台中市大里區東榮立體停車場1日下午舉行啟用典禮，預計提供汽車295格、機車104格，盼解決地方停車空間不足的困難。（潘虹恩攝）

台中市大里區東榮立體停車場1日啟用，交通局也宣布，1日起至12月31日止進行試營運，試營運期間民眾停車免收停車費。（潘虹恩攝）

台中市大里區人口不斷增加，中市府交通局投入經費2.85億元興建東榮立體停車場，盼創造更多停車空間。台中市長盧秀燕1日出席啟用典禮表示，東榮立體停車場公共設施齊全，未來可提供汽車295位、機車104位的停車格，同時宣布，1日起至12月31日止進行試營運，試營運期間民眾停車免費。

今日啟用典禮交通局長葉昭甫、停車管理處長盧佳佳、大里區長鄭正忠、立委何欣純與多位民意代表、地方里長等到場同慶；盧秀燕表示，很開心東榮立體停車場完工啟用，它坐落在大里的黃金地段，當地居民都很需要，希望可以改善居民車輛停放問題。

盧秀燕指出，大里區人口數已達21萬多，隨著台74線、草湖地區聯外道路、南門橋等建設完工，大里交通日漸便利，吸引大量人口移入，造成停車空間不足；東榮立體停車場設計為地下1層、地上5層，總經費達2.85億元，其中市府自籌2.3億元，中央補助5000多萬元，預計提供汽車295格、機車104格停車位。

盧秀燕說，東榮立體停車場建築設計考量到日照、風向等因素，也融入植物綠化，可達到固碳效果，包含「舒適性」、「自然調和健康」和「環保」，讓民眾從進入停車場就很有感，更榮獲2022國家卓越建設金質獎；同時也宣布，東榮立體停車場1日起至12月31日止進行試營運，試營運期間民眾停車免費。

交通局長葉昭甫指出，東榮立體停車場是1座「會呼吸」的停車場，建築物外牆格柵為導風設計，經過模擬試驗，各層樓西北側進入室內的風速增加1.5至2倍，可以有效降溫也加強場內廢氣排除效率，具智慧化、現代化、綠能環保特色，未來屋頂裝設太陽能板，固碳量更達本身停車碳排放的11.3倍。

葉昭甫補充，大里舊地名「大里杙」，停車場的設計帶入「大里杙」歷史沿革，象徵接地氣不忘本，交通局帶領民眾感受對地方惜情的「藝」境，停車場旁的汙水蓋，由藝術家以早年大里溪水湍急、往來船隻頻繁，在岸邊設木樁固定船隻，因而以「杙」為名，作為立體停車場域的建築發展型式，傳遞在地意象。