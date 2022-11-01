九合一選舉倒數不到一個月，各縣市長候選人都摩拳擦掌準備中，民進黨南投縣長候選人蔡培慧今（1）日就在臉書上指出，她在去年1月還在行政院中辦時，就邀集農水署現勘要爭取赤水村與竹圍村旱灌灌溉用水改善，蔡培慧也直言「農民有水耕作，辛勤豐收荷包滿滿」。

蔡培慧今日在臉書上表示，南投名間鄉超過43％農田種植茶樹，鳳梨、薑、火龍果也都是本鄉主要經濟作物，卻長年無水可用，常常需要買水，農民負擔之重可想而知，為了改善名間的灌溉用水，她指出「第1期耗資2800萬新增P14、P172的水井工程及聯絡管線工程」，將於今年7月竣工，灌溉品質大幅提升，不再因水壓不穩致管線爆管。

蔡培慧今日就第2期旱灌改善和鄉親說明，「經費約1.5億元，改善P14、P16、P18蓄水池漏水，P14池到P16池輸水管改善，延長使用效能，跟自來水管線一樣高品質的延性鑄鐵管」，總共有3期、3.71億元經費，蔡培慧也和農田水利署聯合出擊，徹底改善八卦山旱灌灌溉！蔡培慧直呼「農民有水耕作，辛勤豐收荷包滿滿」。

最後蔡培慧感謝陳翰立議員為鄉親發聲，同時立法委員羅美玲、南投縣議員參選人吳棋楠、鄉代表楊玉秀議員候選人、曾琮愷議員候選人、 沈夙崢議員候選人及陳廣政鄉代表、廍下村陳春螺村長、赤水村陳松明村長都很關心名間灌溉用水。蔡培慧也提及，「謝謝農水署林國華副署長、南投管理處陳文淇處長與農水署同仁們同心努力，為名間改善灌溉用水，早早遠離缺水之苦」。