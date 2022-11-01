終端需求仍低，原物料價格維持高檔，加工絲、尼龍產業景氣低迷；為避免高成本庫存，國內聚酯、加工絲、尼龍廠產能利用率下滑，市場指出，相關廠商第四季的產能利用率平均維持在8成以下。

紡纖業者指出，這波景氣降緩，部分聚酯加工絲、假撚、染整、大宗及規格化的紡品廠，第四季產能利用率甚至降到6成上下。

加工絲、工塑粒、瓶酯粒廠力麗指出，受高通膨、升息影響消費力，近期陸續傳出全球品牌服飾廠及成衣通路庫存升高，衝擊加工絲的需求力道。

力麗累計今年前三季，加工絲的銷售價格雖在原料上漲下比去年同期提升；不過，銷售量卻比去年同期減少。

力麗統計，今年前三季，加工絲的銷售數量比去年同期減少12.57%。

尼龍廠力鵬主要銷售產品包括尼龍紡絲粒、尼龍工塑粒、尼龍絲、染色紗等，力鵬指出，客戶下單動能減弱，加上產業景氣受通膨衝擊，第4季產能利用率將往下調整。

力麗、力鵬預期，產業景氣可能要到明年第1季後才會逐漸恢復。

加工絲、尼龍主要原料價格仍維持在高檔，加上客戶下單減緩、以量少短單為主，市場指出，雖然紡纖業者預期明年第一季後景氣可逐漸回溫，不過，國內加工絲、尼龍廠為降低庫存成本，第四季多採降低產能利用率、少庫存的生產策略。