許多人為了信仰、健康理念都會選擇吃素，在台灣常見的包括全素、五辛素。一位網友表示，公司最近在海鮮餐廳辦餐會，福委特別向吃素的同事表示可以為他另外準備素食餐，沒想到對方吃的其實是可以食用海鮮的「海鮮素」，讓他好奇到底有幾種素食飲食法？有內行人指出，其實素食總共有7種，其中海鮮素近年來在國外相當流行！

原PO在PTT發文表示，當時福委向吃素的同事表示，素食餐會特別另外準備，對方卻說「沒關係啊！我可以吃海鮮」，原來對方吃的是海鮮素，魚蝦貝類全部都能吃下肚，讓第一次聽到海鮮素的原PO感嘆，「魚蝦貝肉吃下去也能算素食者？現在素食法到底有幾種啊？難道還有雞肉素、豬肉素之類的嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「分一堆阿，什麼五辛素、蛋奶素」、「我有朋友是不吃四腳的素，豬牛羊不吃」、「日本人吧，海鮮不算肉類」、「可能是回教徒，很多外國客戶信回教，雖然只不能吃豬肉，但其他肉類也必須有清真認證才能吃，所以一般出國都只能吃海鮮跟素食」。

有內行人則指出，「歐美很多啊，對他們來說魚和肉就不一樣」、「歐美人的素食就是海鮮素啊，少見多怪」、「歐美很多人認定的吃素=不吃肉meat，但對他們來說海鮮seafood不是meat所以能吃」、「我覺得你會有這種疑問原因在於你只知道宗教素，殊不知在這世界上不吃肉理由百百種，國外很多食習慣翻成中文被素這個字所局限了」、「不是所有吃素的人都是為了宗教信仰」。

事實上，在台灣素食常見的素食種類包括全素、五辛素、蛋奶素、鍋邊素4種，國外則有純素（Vegan）、奶素（Lacto-vegetarian）、蛋素（Ovo-vegetarian）、海鮮素（Pescatarian）、方便素（Flexitarian）、雞肉素（Pollotarian）等。