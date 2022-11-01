記憶體設計廠愛普*（6531）第三季雖然受到客戶去化庫存影響出貨，但產品組合調整得宜，毛利率明顯回升，加上認列匯兌收益，累計前三季獲利已賺逾二個股本。

受到消費性電子進入庫存修正影響，愛普*第三季出貨放緩，合併營收季減22.9％達11.86億元，較去年同期減少41.3％，因產品組合調整及新台幣兌美元匯率貶值，毛利率季增2.6個百分點達43.6％，較去年同期減少2.9個百分點，營業利益季減28.6％達3.27億元，較去年同期衰退56.6％，在認列匯兌收益後，歸屬母公司稅後淨利季增12.2％達6.98億元，較去年同期成長3.3％並創歷史新高，以每股面額5元計算每股淨利6.98元。

愛普*累計前三季合併營收42.70億元，較去年同期減少12.5％，毛利率年減2.0個百分點達43.8％，營業利益13.19億元，較去年同期減少24.5％，歸屬母公司稅後淨利18.77億元，與去年同期相較成長26.6％，以每股面額5元計算每股淨利11.71元，前三季獲利賺逾二個股本。

愛普*客製化IoTRAM銷售持續受到客戶庫存調整影響，新開發的矽電容器（IPD）已有客戶小量量產當中，同時也有多個設計案（design-in）正在進行，由於客戶系統單晶片（SoC）設計周期較長，預期IPD在2024年才有明顯的營收貢獻。

愛普*推出堆疊DRAM及邏輯晶圓的VHM技術，除挖礦設備客戶外，愛普*持續與許多國際大廠深度交流，已有多個高效能運算（HPC）應用項目進行概念驗證（Proof Of Concept，POC）。