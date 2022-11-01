8吋晶圓代工廠世界先進（5347）1日召開法人說明會，第三季受到消費性晶片庫存調整影響，季度合併營收133.28億元，歸屬母公司稅後淨利38.23億元，營運表現符合預期。世界先進營運長尉濟時表示，由於生產鏈庫存去化恐持續到明年上半年，世界先進產能利用率第四季續降，平均價格下滑4～6％，並將大幅下修明年資本支出。

世界先進公告第三季合併營收季減12.9％達133.28億元，較去年同期成長12.2％，平均毛利率季減5.0個百分點達45.0％，較去年同期減少0.8個百分點，營業利益季減24.8％達44.45億元，較去年同期成長9.4％，歸屬母公司稅後淨利季減21.8％達38.23億元，與去年同期相較成長16.3％，稀釋每股淨利2.28元。

世界先進前三季合併營收421.21億元，較去年同期成長34.9％，平均毛利率年增6.0個百分點達47.9％，營業利益153.45億元，較去年同期成長61.5％，歸屬母公司稅後淨利128.01億元，與去年同期相較成長58.0％，稀釋每股淨利7.61元。

由於消費性電子終端市場需求疲弱，客戶積極的去化過多庫存，導致產能利用率進一步下降，在新台幣兌美元匯率31.7元假設下，世界先進預估第四季合併營收介於95～99億元之間，與第三季相較下滑25.7～28.7％，與去年同期相較仍成長8.6～12.0％，季度平均毛利率預估介於39～41％之間，營業利益率介於25.5～27.5％之間。