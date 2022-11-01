台新金控與法務部調查局1日舉行數位金融聯防合作備忘錄簽訂儀式，台新金控董事長吳東亮與法務部調查局局長王俊力均出席簽約儀式，共同宣誓合作。

台新金控是首家金融機構與調查局簽訂資安聯防備忘錄，未來將與調查局相互分享資安情資，進而強化防禦，若台新遭遇資安事件時，調查局可提供溯源查處及防護建議，雙方合作將提高對金融用戶有關保障。

台新金控總經理林維俊表示，這次合作除長期保護客戶資產，善盡企業社會責任並確實貫徹公平待客及保護資產的目標，同時也是積極響應政府政策。未來將與調查局以資安聯防為起點，擴大至洗錢防制、法令遵循等，發展多方信任夥伴關係，守護客戶金融資產。

王俊力指出，資安即國安，近年資通安全已成為國家安全層級的議題，調查局與民間金控共同建立資安聯防體系，將有效暢通公私部門協防應變管道，提升國家資安防護能量。

數位金融環境下，犯罪及洗錢與資安攻擊手法不斷變化，台新金控未來除持續精進內稽內控機制、深化遵法和風險管理企業文化。林維俊說明，該公司各子公司間進行資安聯防，也不斷積極與第二方及第三方建立聯防夥伴，提升整體組織韌性，守護客戶資產。因此，除積極響應政府「資安即國安」戰略，及金融監督管理委員會所推動「聯防」與「韌性」、防制金融犯罪措施等政策外，也已成為金融資安資訊分享與分析中心（F-ISAC）會員。

這次更透過與法務部調查局簽訂合作備忘錄，宣示台新金控守護數位金融環境的決心，期望透過雙方情資交流與合作，促使因應數位金融犯罪的相關策略，更加與時俱進。

台新金控強調，透過與調查局的合作模式，在數位金融犯罪事件上的預防、偵測、遏止及根因矯正等各階段，將產生更具深度及廣度的防禦作為，除強化現有機制，並提升潛在犯罪事件的識別能力，有效降低企業營運風險，保障客戶的權益，善盡企業社會責任，為社會安定盡一份心力。