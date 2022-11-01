民眾競標BMW(台北分署提供)

北市溫姓餐飲業者因欠稅百萬，法務部行政執行署台北分署查封他BMW愛車，並於今天公開拍賣，在民眾熱烈競標下，最後以81萬5000元拍定。台北分署表示，今天整場拍賣會合計賣得價金199萬2362元。

台北分署表示，在北市東區從事餐飲業的溫男，因積欠綜所稅百萬元遭移送台北分署執行。他雖曾辦理分期，但因未按期繳納而遭廢止，台北分署調查發現，溫男名下擁有BMW 218D汽車1輛，依法查封並於今日進行拍賣。

該BMW車輛在今日拍賣會成為全場焦點，當拍賣官宣布以50萬元起標後，即有民眾輪流出價，在一番激烈競價後，最終以81萬5000元拍定。

此外，拍賣豐譽聯合工程公司股票2萬1242股，競價亦為激烈，民眾從10萬元開始出價，經過多達71次的喊價，終於以33萬元的高價拍定。另變賣的手套口罩組也賣出28組。不動產部分。

另今日拍定土地3筆，分別是北市信義區虎林段一小段560地號土地以1萬3000元拍定，新北市新店區蘭溪段1050地號、1535地號土地以2萬元及81萬1118元拍定，總計今天拍賣及變賣金額合計199萬2362元。