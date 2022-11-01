時尚精品Kenzo自日本潮流教父Nigo接任設計總監後，整個脫胎換骨大力擁抱潮流與藝術，每月必發的Kenzo Drop早已在潮流界吹皺一池碧波春水，叫好叫座的Denim boke flower、與藤村真合作的印花單品，或是這次全新發表的第五個秋冬Drop系列－University校園系列，可以說從秀上發表到秀下投放的膠囊都是驚喜。同時Kenzo也擅長與音樂界指標性人物合作，此次於微風南山開幕的限定店即找來音樂才子佳人J.Sheon與Julia吳卓源現身站台，吳卓源與Kenzo在今年九月就以台灣代表身份出席Kenzo攝影企劃「Real To Be」；而J.Sheon更曾為Kenzo春夏前導系列拍攝時尚專題攝影，可以說與Kenzo的連結感相當強烈。

而此次於微風南山開幕的限定店引進男女裝與配件、鞋履等，並以紅色布簾打造整體室內空間，呈現如劇院般的輝煌質感；Kenzo著名的Boke Flower海棠花，則巧妙的出現在店中的每個神秘角落，並完成為Nigo心中夢想的Kenzo居所。

歌手J.sheon & Julia吳卓源出席KENZO 微風南山限定店開幕活動。（Kenzo提供）

歌手J.sheon & Julia吳卓源出席KENZO 微風南山限定店開幕活動。（Kenzo提供）

歌手J.sheon出席KENZO 微風南山限定店開幕活動。（Kenzo提供）