苗栗縣議會1日審查苗栗縣政府明年度預算，歷經2年刪除預算，今天審查預算結果，明年度預算一毛不刪。縣長徐耀昌表示，過往刪除預算沒有實質幫助，盼下屆縣長妥善運用辛苦編列的預算福國利民。

苗栗縣政府總預算案曾連續26年未刪一毛錢，前年跟去年各開先例，曾各刪除591.1萬元、739.9萬元，針對苗栗縣明年度總預算，苗栗縣議會今天舉行2、3讀會，結果沒有任何預算被刪除。

今天會議期間，縣議員曾玟學、陳品安、陳光軒、徐筱菁、黎煥強、陳品安等6人，主張刪除赴中國地區旅費共約113多萬元的經費，以及補助工商策進會協助辦理招商事宜950萬元經費。

縣議員徐永煌、黃芳椿、林寶珠等人則持反對意見。最後議長鍾東錦裁示表決，19人反對刪除、6名支持刪除，最後未刪任何預算。苗栗縣議會今年編列歲入232億1801萬3000元、歲出229億8801萬3000元。債務舉借86億7000萬元、債務償還89億元。

徐耀昌說，因為幾位年輕議員認為苗栗20多年沒有刪除預算，造成社會觀感不好，前、去年從善如流刪除了一些預算，但連續砍了2年的預算後，都沒有實質效果，所以今天跟議長鍾東錦討論，尊重議會各方意見，才會採多數決決定。

徐耀昌表示，苗栗的財政還是很拮据，所以每一分錢、每一分預算都花在刀口上，也感謝各位縣議員配合跟高抬貴手，今年度的預算是一毛錢都沒有刪除，他即將卸任，所以在各項預算上也不會特別護航，因為對他而言也沒意義，只是希望下屆縣長能夠好好運用辛苦編列的預算，推動各項利民的政策。