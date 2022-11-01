國美館推出「劉國松的太空宇宙－多媒體互動展」，開幕記者會演出現代舞蹈《虛實相生》，結合作品展現優雅意境。（國美館提供／陳淑芬台中傳真）

國美館1日推出「劉國松的太空宇宙－多媒體互動展」，將藝術家劉國松的水墨畫以科技演算與3D創新技術重新演繹，透過巨幅投影、多媒體動畫影像及互動感應等技術，猶如帶領觀眾進入穹蒼之境。高齡90歲劉國松致詞表示，國美館結合抽象水墨畫與多媒體藝術的創新方式，將水墨畫又推展至更高層次。

「劉國松大師的成就是這個時代的驕傲！」國美館館長廖仁義表示，劉國松在1949年孤身來台，發揮自身水墨畫的專長，在1960年代與台灣省立師範學院藝術系校友組成「五月畫會」，在抽象畫藝術浪潮中獨樹一幟，發明了「抽筋剝皮皴法」。

廖仁義說，台灣是科技島國，應善用藝術元素為科技創意加值，國美館與西米創意科技藝術團隊合作，從國美館典藏的劉國松7件抽象水墨畫作，截取創作元素，運用多媒體技術加值創新。他並感性地說，「期盼與劉老師相約，在他100歲時，能再來國美館舉辦展覽。」

劉國松致詞表示，國美館將他的作品創作元素延伸發展運用，以現代多媒體互動技術創新展示，呈現另一種觀看方式。他說，台灣結合文人畫、膠彩畫、美國現代抽象畫，發展出屬於本土的「現代本土抽象水墨畫」，影響東亞地區，國美館將抽象水墨畫與多媒體藝術結合，創新創作方式，又將水墨畫往更高層次推展。

「劉國松的太空宇宙－多媒體互動展」即日起在國美館201展覽室展出，將展至11月27日，歡迎民眾來感受人文藝術與數位結合的創新體驗。