農田水利署高雄管理處今天上午於鳳山區曹公廟舉行曹公236週年聖誕慶典，處長呂文豪率領高雄管理處各級主管暨諮議會委員上香參拜，儀式簡單隆重，立委林岱樺、經濟部水利署南區水資源局副局長何達夫等人前來祝壽，林岱樺為地方積極爭取農業治水相關建設等，管理處特別頒發曹公獎表揚她的貢獻。

高雄管理處處長呂文豪表示，曹公圳是清代台灣南部灌溉面積最大的水圳，道光18年，由鳳山知縣曹謹主持、耗時近2年修築而成，曹公圳完成後，許多原本乏水灌溉的旱田，始有穩定的水源供應而得以闢為水田，提升大高雄地區的農業生產。

鳳山地方仕紳感念曹謹恩德，醵資在鳳儀書院旁修建曹公祠，1992年負責管理曹公祠的高雄農田水利會，為曹謹雕塑金身，以神像取代長生牌位，改稱「曹公廟」，並重訂每年國曆11月1日為「曹公誕辰」例祭。

呂文豪說，曹公誕辰祭典是管理處一年一度盛事，也是地方盛典，為延續緬懷曹公精神，未來仍本著曹公「飲水思源、知恩報本」的精神，繼續為農民提供更完善農田灌溉用水服務，以確保灌溉供水順暢，同時也希望將曹公精神，世世代代的延續下去。

今年曹公獎得獎人為立法委員林岱樺，呂文豪指出，林岱樺除為地方積極爭取農業發展經費及治水相關建設造福地方與農民外，針對缺乏維護管理之溝渠，爭取整治經費與釐清農水署和地方政府權責，於院會質詢時建請行政院將前瞻計畫治水相關預算，用以支持全台各地方縣市政府接管廢圳渠道並進行整治，積極改善大高雄地區淹水問題及河道整治工程。

如大寮區上寮路淹水改善、大寮區拷潭排水整治工程、美濃溪上游周遭農田及住宅水患整治、整修旗山區鯤洲里大排水溝護堤、旗山區中洲及南洲里分界大排水溝護堤整建工程、美濃區廣林里雙溪橋上游河道整治工程等，更推動智慧農業產業升級，提升農產品價值、嘉惠農漁民朋友們，林岱樺事蹟與曹公為水利建設精神相同，特地頒獎感謝她。