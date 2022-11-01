韓國1日公布10月出口額年減5.7％至524.8億美元，是2020年10月以來首度下滑，反映全球經濟不景氣及中國需求減弱阻礙韓國半導體及石化出口。10月進口額年增9.9％至591.8億美元，導致10月貿易赤字67億美元，是連續第7個月貿易赤字，估計今年將是韓國13年來首度陷入年度貿易赤字。