韓國10月出口額下滑 2年來首例 19:072022/11/01 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 韓國1日公布10月出口額年減5.7％至524.8億美元，是2020年10月以來首度下滑，反映全球經濟不景氣及中國需求減弱阻礙韓國半導體及石化出口。10月進口額年增9.9％至591.8億美元，導致10月貿易赤字67億美元，是連續第7個月貿易赤字，估計今年將是韓國13年來首度陷入年度貿易赤字。 韓國萬聖節慘案 154死 梨泰院踩踏意外154死 韓國總統伉儷獻花致哀 韓國都市傳說信不信 #韓國 #億美 #貿易赤字 #出口額 #首度 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際經濟》南韓10月出口 兩年來首跌 10:282022/11/01 財經 國票金首度辦現增30億 04:102022/11/01 金融．稅務 CIVIC首度搭載e：HEV電驅雙動能系統 明年確定登台 16:252022/11/01 汽車情報-汽車新聞 10月才來台 美眾議員正妹姪女在梨泰院喪命 09:032022/11/01 國際 知名東海大學路思義教堂走過60年 首度閉館1年整修 18:412022/11/01 生活 《韓股》外資捧場 韓股觸及逾1個月新高 12:282022/11/01 財經 藍軍距離勝利最近的1次 本周六韓國瑜竹市大造勢 14:292022/11/01 政治 台大教授郭柏秀投入跨國團隊 研究亞洲躁鬱症遺傳基因 13:402022/11/01 生活 東海大學路思義教堂60年首度閉館一年整修 期待風華再現 18:042022/11/01 新消息 梨泰院踩踏事件死傷慘重 梁世宗緊急取消本周來台 16:342022/10/31 娛樂 綠批醜化高市府、打臉韓國瑜 柯志恩：別護航忽略市民需求 10:162022/11/01 政治 海納百川》韓國踩踏慘案的警訊（黃智賢） 10:392022/10/31 海納百川 美媒：陸房地產明年逾2千億美元債務到期兌付壓力激增 16:012022/11/01 兩岸 影》梨泰院踩踏意外再增1死釀156亡 警察廳長鞠躬道歉 12:142022/11/01 國際 影》梨泰院太慘韓國人認了要反省這文化 網驚：平常就喘不過氣 10:282022/11/01 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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