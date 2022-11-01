Homme Plisse Issey Miyake向來擅長師法自然打造無與倫比的特色外著，也因為三宅強調能自由將衣物於二維與三維間輕易切換，向來就有時尚魔術師之稱。而本季秋冬更是強調「A Work of Arc畫弧作衣」，以生活中的弧形物－帳蓬做為設計靈感，催生本季充滿光影與弧形美感的服裝作品。帳蓬的靈感來源相當好理解，疫情時代人們不能接觸彼此，這點其實符合日本社會中向來強調不過度涉入他人社交的傳統與禮節，在後疫情時代這種「距離感」實體化，轉為社交距離並從許多人心中漾出至表面。人們沒有了實體接觸逃離了隔離苦悶，轉而面向郊外後，帳蓬外燈火流轉的光影成為許多人末日前的記憶光景，也成為Homme Plisse Issey Miyake本季的靈感妙藥。

服裝在剪裁與印花中可以輕易發現燈火帶來的斑爛，好似提醒我們過去三年歷歷在目的往事，終將告一段落。服裝印花由設計團隊以粉彩筆多次反覆調整，最後才打造出服裝上充滿朦朧光影與斑駁記憶的光影印花。服裝線條除了有以帳蓬為靈感的弧形外，亦有使用三角形狀打理出來的繭形上衣，又或是俐落修身的直線幾何套裝，服裝上頭還有獨特的立體形態縫線，亦是為了讓三維空間的服裝更為立體服貼。而從弧形開始，再到幾何與以二維縫線打造的三維立體面設計，亦表明了Homme Plisse Issey Miyake在弧形的世界裡，參雜了些許充滿哲理與思辨的幾何形態。而Homme Plisse Issey Miyake也於今日（11月2日）起至11月30日止，於台北麗晶精品舉辦Lantern螢光朦朧品牌特展，以嚮粉絲。

衣物攤平後二維線條，轉化為充滿魔力的三維立體空間，這也是三宅一生擅長的技巧。（君梵提供）

衣物攤平後二維線條，轉化為充滿魔力的三維立體空間，這也是三宅一生擅長的技巧。（君梵提供）

衣物攤平後二維線條，轉化為充滿魔力的三維立體空間，這也是三宅一生擅長的技巧。（君梵提供）

設計團隊以粉彩筆調整出並繪製光影流轉的模樣。(君梵提供)